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Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı!

Zonguldak'ta mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Aydemir Arslan ise ayının saldırısından son anda kurtuldu. Köy muhtarı ise, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız" dedi.

22.07.2019 17:35

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, mantar toplamak için ormana giden Sefer Arslan (57) ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yeğeni Aydemir Arslan (22) ise ayının saldırısından son anda kurtuldu.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yazıcık köyünde meydana geldi. Mantar toplamak için yeğeni Aydemir Arslan'la birlikte ormanlık alana giden Sefer Arslan'a ayı saldırdı. Sefer Arslan, ayı saldırısı sonucu ağır yaralanarak yere yığıldı. Ayının saldırısından son anda kaçarak kurtulan Aydemir Arslan ise köylülerden yardım istedi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte ormana giden köylüler, Sefer Arslan'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

"HEPİMİZ ŞOKTAYIZ"

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve savcılığın incelemesinin ardından Arslan'ın cansız bedeni Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Ramazan Tabak, bölgede bugüne kadar ayı saldırısıyla karşılaşmadıklarını belirterek, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Hepimiz şoktayız" diye konuştu.

Zonguldak'ta ayının saldırdığı bir kişi öldü, bir kişi canını zor kurtardı!
Kaynak: DHA
Aydemir Arslan, Yazıcık, Devrek, 3. Sayfa

YORUMLAR (1)
ADEM: vay ayı vay.
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