Ormanda başlayan yangın fındık bahçesine sıçradı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, fındık bahçesine sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyü Karadiken mevkiindeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle Raşit Tutkun'a ait fındık bahçesine sıçradı. Yükselen dumanı gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ile Ulus Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çabayla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, ormanlık alan ve fındık bahçesi zarar gördü.Yangının zarar verdiği alanın tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.