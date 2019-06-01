Ormanda böyle yakalandılar

Tekirdağ
'da, jandarmanın yaptığı uygulamalarda 2 günde 168 kaçak yakalanırken, 4 organizatör tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, merkez Süleymanpaşa
ile Marmara Ereğlisi
, Ergene
ve Saray
ilçelerinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 168 kaçağı yakaladı. Olayla ilgili yasa dışı insan ticareti yapan A.Ü., G.Y., K.Y. ve S.O.A. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Gözaltına alınan 4 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ayrıca kaçak göçmenleri taşıyan 4 kara aracına el konuldu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
, Jandarma
, Tekirdağ
, 3. Sayfa