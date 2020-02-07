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Ormanda çadır kumarhane

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanlık alana kurulan çadır içerisinde tombala tabir edilen kumar oynayan 15 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı.

07.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:29Ormanda çadır kumarhane
Mersin'in ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, ormanlık alana kurulan çadır içerisinde tombala tabir edilen kumar oynayan 15 kişi ile kumar oynatan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, 1 şüphelinin ormanlık alana çadır kurarak tombala oynattığı bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Ören Mahallesi Kozağaç mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, çadır içerisinde tombala oynayan 15 kişiyi suçüstü yakaladı.

Çadırda yapılan aramada, kumar oynamada kullanılan 99 adet tombala pulu, 24 adet tombala kartı ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Kumar oynanması için ormanlık alan içerisinde çadır kurarak tombala çektiren 1 şüpheli hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatılırken, kumar oynarken yakalanan 15 kişiye ise Kabahatler Kanunu gereğince toplam 18 bin 375 TL idari para cezası kesildi. - MERSİN

Jandarma, Silifke, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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