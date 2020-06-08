Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin drone ile havadan gözlem yapması sonucu kısa sürede söndürüldü.

08.06.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:19
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ormanda çıkan yangın, ekiplerin drone ile havadan gözlem yapması sonucu kısa sürede söndürüldü.
İmircik köyü yakınlarında ormanda çıkan yangını gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına su tankeri, arazöz ile müdahale etti.
Ekipler yangına müdahale ederken drone ile de yangını havadan görüntüledi.
Görüntülerden yola çıkan ekipler yangını büyümeden kısa sürede söndürdü.
Yangında yaklaşık 1,2 hektar ormanlık alan zarar gördü. Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü

Kaynak: AA

Etiketler: Vezirköprü, Samsun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek Haber
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Ali Babacan’ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı’nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı’nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Haberler››Güncel››Ormanda çıkan yangın drone ile havadan gözlem sayesinde kısa sürede söndürüldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:15: Akdeniz'i aratmayan kanyonları ile doğa harikası Botan Çayı'nda tekne turları başladı - Haber 13:13: İzmit'te tramvay yolu yeşil-siyaha boyandı - Haber 13:11: ABD'de benzin istasyonunda ırkçılık kavgası kamerada - Haber 13:11: Domuz yavruları, karaca ile ceylan fotokapana yakalandı - Haber 13:11: Edirne'den kısa kısa - Haber 12:59: Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek - Haber 12:03: Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı - Magazin 11:49: Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum - Haberler 10:55: Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı - Haber 10:34: Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor - Magazin