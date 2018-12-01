Ormanda Erkeklerle Birlikte Odun Kesiyorlar

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:44



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:44

MANİSA'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal Kargınışıklar Mahallesi sakinleri, ormanlarda çalışarak ekmek parasını kazanıyor. Eşlerine yardım eden kadınlar da baltayla odun ve tomruk kesiyor.Orman Genel Müdürlüğü rakamlarına göre, sınırları içinde veya bitişiğinde devlet ormanı olan toplam 22 bin 661 orman köyü ve bu köylerde yaşayan toplam 7 milyon orman köylüsü yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü, orman köylüsünün hayat kalitesini iyileştirmek ve ormana olan baskıyı azaltmak amacıyla, ormancılık çalışmalarında onlara da iş veriyor ve destek verici kredili projeler üretiyor. Bu orman köyleri arasında Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kargınışıklar da bulunuyor. Demirci ormanlarındaki üretim çalışmalarında Karagınışıklar Mahallesi sakinleri de bulunuyor. Mahalleli arasında eşlerine ve aile bütçelerine destek olmak için baltayla çalışan kadınlar da bulunuyor.Ağır ve tehlikeli işler sınıfında olan ağaç kesim işçiliğinde çalışan köylü kadınlardan Fadime Çalışkan, 5 yıllık evli olduğunu, eşi Hasan Çalışkan'a destek olmak ve aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştığını söyledi. 2 çocuğunu büyük annelerine emanet ettiğini belirten Fadime Çalışkan, eve gidince de ev işlerini yaptığını ifade etti.Ormanda çalışarak eşine destek olduğunu belirten Aynur Erdoğan da 8 yıllık evli olduğunu ve 2 çocuğunun bulunduğunu belirterek, tomrukta metreküp hesabıyla çalıştıklarını anlattı. Erdoğan, tomrukta 1 metreküpte 60 TL, lif yongada 30-35 TL arası para kazandıklarını söyledi.Demirci Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın, orman köylüsüyle hasım değil, hısım olduklarını, ormanların korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi işini yürütürken ormanın komşusu olan köylü ile işbirliği yaptıklarını anlattı. Aydın, 2017 yılında Demirci ormanlarındaki silvikültür çalışmaları için 740 bin TL, üretim çalışmalarına da 2,5 milyon TL ödeme yaptıklarını, orman köylüsünün kalkınması, ekonomik olarak refaha ulaşması için de her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. - Manisa