Haberler » Güncel » Haber

Ormanda intihar etti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cengiz D. (46) ormanda kendini iple ağaca asarak intihar etti.

19.09.2019 09:18Ormanda intihar etti

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Cengiz D. (46) ormanda kendini iple ağaca asarak intihar etti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Sarıgerme Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Cengiz D.'yi ormanda ağaca asılı bulan vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Cengiz D.'nin öldüğünü belirledi. Cengiz D.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardandan Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaklaşık 3 yıldır yalnız yaşadığı belirtilen Cengiz D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.


Sarıgerme, Ortaca, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:20 "Sınır boyunca üs kuruyoruz"
09:20 (Özel) Aydos Kalesi'nde yüzlerce öğrencinin kitap okuduğu anlar havadan görüntülendi
09:19 Darülaceze'ye anlamlı bağış!
09:19 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
09:18 Ormanda intihar etti
09:17 Tuzla'da yanan fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor (havadan görüntülerle)
09:16 Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü