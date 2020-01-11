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Ormanda ot toplayan kişi avcılar tarafından vuruldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanda kaldirik olarak bilinen hodan bitkisi toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

11.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:29Ormanda ot toplayan kişi avcılar tarafından vuruldu

KOCAELİ'nin ilçesinde, ormanda kaldirik olarak bilinen hodan bitkisi toplayan Ömer Gümüşoğlu (50) avcıların ateş açması sonucu bacağından vurularak yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde, Gölcük mevkiinde meydana geldi. Ömer Gümüşoğlu, yemeği yapılan kaldirik otunu toplamak için ormanlık alana gitti. Bu sırada iddiaya göre, bölgede domuz avına çıkan avcılar tarafından Gümüşoğlu'nun bulunduğu alana doğru tüfekle ateş açıldı. Saçmaların bacağına isabet ettiği Gümüşoğlu kanlar içinde yığılırken, sesini duyan avcılar yanına gelip, ilk müdahalesini yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gümüşoğlu sağlık görevlilerince Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağından girip çıkan kurşunun sol bacağına girmesi sonucu yaralanan Ömer Gümüşoğlu buradaki müdahalenin de ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.Jandarma, avcıların ifadelerini alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Halıdere, Eskiköy, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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