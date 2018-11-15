Ormanda Uyuşturucu Kullandılar, Bilinçleri Kapalı Bulundular

15 Kasım 2018 Perşembe 11:22



15 Kasım 2018 Perşembe 11:22

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, ormanlık alanda uyuşturucu kullanan B.Ş. ve U.Ş., devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından bilinçleri kapalı halde bulunup, hastaneye kaldırıldı.Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaparken Panayır Mahallesi Kadırga mevkiinde ormanlık alanda yerde yatan 2 kişiyi fark etti. Çağırılan sağlık ekipleri, bu kişilerin aldıkları uyuşturucu nedeniyle kendilerinden geçtiklerini belirledi. Uyuşturucu madde kullanmak için düzenek kullandıkları görülen B.Ş. ve U.Ş. hemen Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bilinçleri kapalı olan B.Ş. ve U.Ş.'ye müdahalede bulunularak, hayati tehlikeleri ortadan kaldırıldı.Üzerlerinde bonzai bulunan 2 kişi, tedavilerinin ardından gözaltına alınarak haklarında soruşturma başlatıldı. - Kocaeli