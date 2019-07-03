03.07.2019 10:27
Haberler» Güncel» Haber

Ormandaki Hint keneviri tarlaları imha edildi

Ormandaki Hint keneviri tarlaları imha edildi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi.

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanlık alana ekilen Hint kenevirleri drone ile tespit edildi. Ekilen 9 bin 732 kök Hint keneviri, sökülüp yakılarak imha edildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel Avcıköy Mahallesi Şehitlik Deresi Föngel Tepe ve Acarlar mevkilerinde Hint keneviri ekildiği bilgileri üzerine harekete geçti. Ekipler, ormanlık alana ekilen kenevirlerin yerini belirlemek için drone kaldırdı. Havadan elde edilen görüntülerle 3 farklı yerdeki kenevir tarlalarının yerleri belirlendi. Jandarma, kenevir tarlalarının olduğu bölgelere giderken, bazı yerlerde kenevirlerin ekilmesi için ağaçların kesilerek alan açıldığı tespit edildi. 9 bin 732 kök kenevir sökülürken, savcılığın talimatı ile yakılarak imha edildi. Kenevirleri eken kişileri tespit etmek için çalışmalar devam ediyor.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
12:12   İmamoğlu'ndan siyasi partilere ziyaret
12:11   İzmit'te ihtiyaç sahiplerine düğün salonları ücretsiz olacak
12:11   Ordu'da "15. Vosvos Şenliği" devam ediyor
12:11   "Suyu az tüketen ürünlere destek arttırılmalı"
12:11   Çöpte bulunan ceset parçalarıyla ilgili dava
12:10   Kanada ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı
12:10   Falezlerde deniz dibinde kurşun tehdidi