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Ormandaki şarap imalathanesine baskın

BARTIN'da, ormanda bir barakaya yapılan baskında 922 litre sahte şarap ele geçirildi, K.A. (60) gözaltına alındı.

26.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:26 Ormandaki şarap imalathanesine baskın

BARTIN'da, ormanda bir barakaya yapılan baskında 922 litre sahte şarap ele geçirildi, K.A. (60) gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.A.'nin Gürgenpınarı köyündeki ormanlık alanda, barakada sahte içki ürettiğini belirledi. Barakaya yapılan baskında 48 adet 19 litrelik damacana içerisinde, 2 adet 5 litrelik şişe içerisinde olmak üzere toplam 922 litre şarap, 3 adet 10 litrelik şişe içerisinde maya ele geçirildi. öncesi piyasaya sürülmek istenen şarap ve mayalara el konulurken, K.A. gözaltına alındı. K.A hakkında 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme' kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.



Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA

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