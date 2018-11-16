Ormandan Toplanan Mantardan Milyonluk Gelir

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli
'nde Istranca Ormanlarında yetişen mantar, kentin ekonomisine önemli katkı sunuyor.
Dünyanın önemli su basar ormanlarından birine sahip olan Kırklareli'nde, Demirköy
ve Vize
ilçelerinde ormanlık alana yakın yerlerde yaşayan aileler topladıkları mantarları satarak geçimlerini sağlıyor. Sabah
saatlerinde ellerinde sopalarla ormanda gezinen vatandaşlar, topladıkları mantarları tasnif ederek kilogramını 20 liradan tüccara satıyor.
Tüccarlar da köylüden aldığı mantarın bir kısmını iç pazara bir kısmını da yurt dışına gönderiyor.
"8 milyon liralık gelir elde ettik"
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Demirköy ve Vize ilçelerindeki ormanlık alanlarda yetişen mantarların bölge halkı için ciddi bir geçim kaynağı olduğunu söyledi.
Vatandaşların ormanlardan topladığı mantarın Avrupa
ülkelerinden de rağbet gördüğünü belirten Bilgin, toplanan mantarların yurt içi ve yurt dışına satıldığını ifade etti.
Kırklareli'nin orman varlığı anlamında şanslı bir il olduğunu aktaran Bilgin, "İlimizde Türkiye
'nin en verimli ormanları yer almakta ve ormanlarımızda çok ciddi mantar yetişmektedir. Doğal olarak yetişen mantarları toplayan vatandaşlarımız da kentimize son aylarda 8 milyon liraya yakın bir girdi sağlamışlardır. Bölgemiz ormanlarında yetişen mantarların bir kısmının da ihracat ile ülke ekonomimize katkısı olmuştur." dedi.
Sonbahar aylarında vatandaşların yoğun şekilde mantar topladığını dile getiren Bilgin, bu yıl yaklaşık 400 ton mantar toplandığını anlattı.
Mantar aracılığıyla hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan vatandaşları tebrik eden Vali Bilgin
, "Bölgemizde özellikle Kanlıca
, Bolet, Dedeman, Borazan cinsi mantarlar yetişmektedir. Bu yılda hava şartları çok uygun olduğundan, mantar üretimi çok iyiydi. Ben mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Ormanlarımızın ve bu zenginliklerimizin değerini bilerek hareket etmeliyiz." şeklinde konuştu.
"Bütün köy mantar topluyor"
Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey
köyünde yaşayan ve eşi ile ormandan mantar toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Zübeyde Üstünel de bütün köy halkının ormandan mantar topladığını belirtti.
Bu yıl ormanlarda mantarın çok olduğunu anlatan Üstünel, topladıkları mantarın kilogramına 20 liradan tüccarlara sattıklarını kaydetti.
Köy için mantarın geçim kaynağı haline geldiğini bildiren Üstünel, "Allah bereket versin, şu an çoluk çocuk herkes ormanda. Bütün köy mantar topluyor. Herkes kazancını ormandan sağlıyor. Ormanda bu yıl çok bereketli. Dün 300 lira kazandık. Daha genç olanlar tabi daha fazla kazanıyor. Bereket versin." diye konuştu.
Tüccar Mesut Uslu da bu yıl sadece kendisinin 50 tona yakın mantar aldığını belirtti.
Vatandaşlardan aldıkları mantarları önce İstanbul
'a oradan da Avrupa ülkelerine gönderildiğini ifade eden Uslu, mantar ile ekonomininde canlandığını sözlerine ekledi.
Demirköy,Kırklareli