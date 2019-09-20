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Ormandan torbalar dolusu çöp çıktı

Dünya Temizlik Günü dolayısıyla okullarının yakınındaki ormanlık alanda öğretmenleriyle temizlik yapan lise öğrencileri torbalar dolusu çöp topladı.

20.09.2019 13:04Ormandan torbalar dolusu çöp çıktı
Dünya Temizlik Günü dolayısıyla okullarının yakınındaki ormanlık alanda öğretmenleriyle temizlik yapan lise öğrencileri torbalar dolusu çöp topladı.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi tarafından Dünya Temizlik Günü dolayısıyla, öğrencilerin çevre duyarlılığını artırmak amacıyla okulun çevresindeki yeşillik alanlarda ve "Türk Afgan Dostluğu Hatıra Ormanı"nda temizlik faaliyeti yapıldı.
Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen etkinliğe belediyede görevli temizlik işçileri, jandarma personeli ve vatandaşlar da destek verdi.
Okul müdürü Levent Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere sosyal konularda farkındalık kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini belirtti.
Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almasının önemine işaret eden Koç, "Öğrencilerimizin çevrelerine duyarlı bireyler olarak yetişmesini istiyoruz. Bu yaşlarda kazanacakları olumlu alışkanlıkları yaşamları boyunca sürdüreceklerine inanıyoruz." dedi.
Okulun 11'inci sınıf öğrencilerinden Fevzi Arslan, 12 yıldır okulunun bulunduğu mahallede oturduğunu söyleyerek, "Mahallemizde bulunan yeşil alanlara maalesef çok fazla çöp atılıyor. Okul olarak yaptığımız faaliyet umarım çevredeki insanlar için örnek olur. Ormanlık alandaki çöpleri toplamamızın ardından insanların da artık daha dikkatli hareket edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Öğrencilerden Zeynep İkra da, etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Daha önce izcilik kampına gitmiştim. Gittiğimiz yerde de etrafa çok fazla çöp atılmıştı. Oradaki çöpleri toplamıştık. Okulumuzun bulunduğu bölgedeki ormanlık alanları temizlediğimiz için de çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
Temizlik faaliyetinin ardından ormanlık alandan torbalarca çöp toplandı.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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