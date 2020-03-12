Ormanlarda çam kese böceğiyle biyolojik mücadele
Mersin'de ormanlara zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
12.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:36
Mersin 'de ormanlara zarar veren çam kese böceğine karşı biyolojik mücadele başlatıldı.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mücadelede özellikle çevreye zarar vermeyen, ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik mücadele tercih edildiği bildirildi.
Zararlı bir böcek olan çam kese böceklerinin çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar verdiği ve artım kayıplarına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, araziden toplanan yaklaşık bin 200 çam kese böceği yırtıcısı ergininin üretim yapılmak üzere Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek üretimine başlandığı ve 20 bin üretimi planlanan ergin larvaların çam kese böceği zararı görülen ormanlık alanlara salınımı yapılacağı kaydedildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, mücadelede özellikle çevreye zarar vermeyen, ekolojik dengeyi bozmayan, biyolojik mücadele tercih edildiği bildirildi.
Zararlı bir böcek olan çam kese böceklerinin çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar verdiği ve artım kayıplarına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada, araziden toplanan yaklaşık bin 200 çam kese böceği yırtıcısı ergininin üretim yapılmak üzere Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek üretimine başlandığı ve 20 bin üretimi planlanan ergin larvaların çam kese böceği zararı görülen ormanlık alanlara salınımı yapılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Manşet
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