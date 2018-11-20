Ormanlarda Kestane Gal Arısına Karşı Biyolojik Mücadele

Giresun
Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Kostakoğlu, Keşap
ilçesinde 2 bin 500 dönümlük kestane ormanında rastlanan kestane gal arısı (Dryocosmus kuriphilus) zararlısı ile tek etkin mücadelenin biyolojik şekilde yapılabildiğini belirterek, "Bunun için Orman Genel Müdürlüğünce Yalova
'da zararlıya karşı üretilen faydalı yırtıcı böcekleri bölge ormanlarına yerleştireceğiz." dedi.
Kostakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Sancaklı köyünde bulunan kestane ormanlarında, nisan ayında arı yetiştiricilerinin ihbarı üzerine yaptıkları incelemede kestane gal arısı zararlısını tespit ettiklerini söyledi.
Zararlının varlığına, yaklaşık 2 bin 500 dönümlük kestane ormanında rastlandığını kaydeden Kostakoğlu, ilk tedbir olarak ormanı karantina altına aldıklarını ifade etti.
Kostakoğlu, zararlının bölgeye hangi yolla geldiği yönünde ellerinde kesin bir bilgi bulunmadığını belirterek, şöyle devam etti:
"Kestane gal arısı, ağaçta yaprak, çiçek ve meyvelere sirayet ederek kurutmaktadır. Zararlı yaprak, çiçek ve meyve sayısında azalmaya sebebiyet vermekte. Galler
fotosentez alanlarının azalmasına yol açarak ağacın büyümesine ve gelişimine engel olurlar. Yine gal sayısındaki artış ağacın kestane dal kanseri gibi diğer hastalıklara karşı daha dayanıksız hale gelmesine yol açıyor."
Kostakoğlu, zararlının yılda 25 kilometreye kadar yayıldığı ancak rüzgarın etkisi ve bölgeler arası fidan, aşı kalemi, çelik ve sırık gibi materyal taşımıyla bu yayılışın daha uzun mesafelere ulaştığının saptandığına işaret etti.
Zararlıya karşı gal oluşumlarından dolayı zirai ilaç kullanımının mümkün olmadığına dikkati çeken Kostakoğlu, kestane gal arısıyla biyolojik mücadelenin yapılabileceğini söyledi.
Kostakoğlu, kestane gal arısının çok hızlı yayılım gösterdiğini kaydederek, "Gerekli müdahale yapılmazsa Karadeniz
'deki tüm kestane ormanlarına yayılma riski bulunuyor. Bu durumu önlemek için yoğun çaba harcıyoruz. Zararlı ile tek etkin mücadele biyolojik şekilde yapılabiliyor. Bunun için Orman Genel Müdürlüğünce Yalova'da zararlıya karşı üretilen faydalı yırtıcı böcekleri bölge ormanlarına yerleştireceğiz." diye konuştu.
Yalova,Keşap,Giresun