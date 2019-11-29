Haberler » Güncel » Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşuldu - Haber

Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşuldu

Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşulduMuğla'da, yerel bir yönetim tarafından Türkiye'de ilk kez, 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur' konulu orman çalıştayı düzenlendi.

29.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 19:15
Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşuldu
'da, yerel bir yönetim tarafından 'de ilk kez, 'Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur' konulu orman çalıştayı düzenlendi.
Muğla il merkezinde bu yılın 11 aylık döneminde 259 orman yangını çıktı, 933 hektar alan kül oldu. Orman yangınları açısından Türkiye'nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla'da, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından orman çalıştayı düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalıştay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Türkiye Ormancılar Derneği İkinci Başkanı Ahmet Hüsrev Özkara'nın moderatörlüğünde başlayan çalıştayın ilk gününde, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün'ün ile Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan konuşma yaptı. Başkan Gürün, Orman sadece ağaç değil. Her yangından sonra neyi kaybettik bunların analizini yapmamız gerekiyor. Bu çalıştayın yılda 1 kez düzenlenmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Sürekli olarak gündemde tutmalıyız. Elimizden gelen neyse yapmaya hazırız dedi. Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Geleneksel metotları geride mi bıraktık, yoksa her şeyi teknolojiye mi teslim ettik Her şeyi teknolojiden bekler hale geldik. Yangın küçükken büyümeden söndürülebiliyordu. Eski ve yeniyi birleştirmek faydalı mıdır Hocalarımızın katkısıyla bu çalıştayın ülkemize örnek olacağına inanıyorum diye konuştu. Daha sonra Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, orman yangınlarının sebeplerini anlattı. Muğla Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet İşçi ise, yangınlara karşı alınması gereken önlemleri detaylarıyla paylaştı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, 'orman yangınlarının ekolojik hayata etkileri\
Ormanları korumak için yapılması gerekenler konuşuldu

Türkiye, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:45 2020 yılı bütçesi Meclisten geçti
19:44 FETÖ'nün İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin...
19:44 Kitap okuma alışkanlığı için otobüslerde okuma etkinliği düzenlendi
19:42 Gürcistan plakalı tırda 12 kilo 100 gram esrar ele geçirildi
19:42 Kayseri'nin geleneksel ürünleri "e38"te tanıtılacak
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti
19:05 Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı
18:35 Fetullah Gülen'in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt mensubu yakalandı
18:03 Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
08:54 Go'nun ustası Lee Se-dol, yapay zeka kurbanı oldu: Profesyonel mücadelelerden emekli oldu
29.11.2019 19:47:59