Ormanları saran tırtıllar İnegöl ekonomisini tehdit ediyor

Ormanları saran tırtıllar İnegöl ekonomisini tehdit ediyorİnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik: "Allah korusun bütün ormanlarımız kurur"BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırtılların onlarca hektarlık kayın ormanı istila etmesi, mobilya sektörünü de tehdit ediyor.Türkiye'nin önemli mobilya firmalarının bulunduğu İnegöl ilçesinde ortaya çıkan tırtıllar, kayın ağaçlarını tek tek kurutmaya başladı. İnşaat, dekorasyon ve mobilya sektörünün en önemli parçalarından biri olan kayın ağaçlarının yok olması, ekonomiyi de yakından etkileyecek görünüyor.İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Bu işi hafife alırsak Allah korusun bütün ormanlarımız kurur" dedi.Konuyla ilgili açılama yapan Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Geçen sene aynı bölgede tırtıllar çıkmıştı, ama az bir bölgeye zarar vermişlerdi. Bu tırtıllar kayın ağaçlarıyla besleniyor. Başka ağaçlara geçmediğini fark ettik. Belirli bölgede yaprakları yiyerek sanki kış gelmiş şekline getirmişlerdi. O zaman da Orman İşletme Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğüyle bu konuyu konuşmuştuk. Yetkililer geçen sene bununla ilgili bir araştırma yapacaklarını söylemişlerdi. Tırtıllar bu sene biraz daha erken geldi. Büyük bir alanı gerçekten talan ettiler. Bununla ilgili çalışmaların daha önce yapılması gerektiği kanatindeyim. İnegöl biliyorsunuz mobilyasıyla anılıyor. Mobilyanın buralara gelmesinin en büyük sebebi İnegöl'de kayın ormanların çok olması. Kayın ormanları bizler için çok değerli. Su kaynakları kayın ormanlarının olduğu yerlerdedir. İnegöl'ün mobilya ihtiyacını karşılıyor. Yetkililer çalışıyor, ama bir an önce gereken tedbirlerin alınması gerekiyor. Allah korusun bu olayı hafife alırsak yarın öbür gün bütün ormanı kurutabilir. Biraz geç kalındı bence, çünkü geçen sene araştırmayla uğraşıldı. Şu anda havadan karadan çalışma yapılıyor, lakin bir an önce çalışmaların sonuçlandırılması lazım. Biliyorsunuz siz ziraatçiyiz, her sene bir böcek türüyle mücadele ediyoruz. Benim köyümde de kayın ormanları var. Ben bu yaşa geldim, ilk kez bu tırtılları geçen sene gördüm. Ufak bir alanda görüldü, bu sene büyük bir alana yayıldılar" diye konuştu.