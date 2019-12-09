Ormanların kalitesini artırmak için özel bahçelerde fidan tohumları üretimi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormanlara ekilecek fidan tohumlarının kalitesinin artırılması için özel bahçelerde üretim yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre OGM, "kaliteli fidanlar kaliteli tohumlardan üretilir" prensibiyle üstün vasıflı ağaçlardan oluşan tohum meşcereleri (yaş, ağaç türü kombinasyonu, büyüme ya da kuruluş şekli, bunların hepsi veya bir kısmı ile çevresinden ayrılan orman parçası) ve bahçelerinden tohum elde ediyor.

Türkiye'de kaliteli ağaçların bulunduğu alanlara karşılık gelen ve OGM tarafından korunan meşcerelerden alınan doğal tohumlar, suni yollarla oluşturulan alanlara ekiliyor ve böylece tohum bahçeleri oluşturuluyor. Bu alanlardan elde edilen kaliteli tohumlar, fidan üretiminde kullanılıp ağaçlandırılmaya uygun alanlarında toprakla buluşturularak kaliteli ormanların ortaya çıkması amaçlanıyor.

Bu çerçevede ülke genelinde 11 ağaç türünden toplam 1411 hektarı kapsayan 180 tohum bahçesi elde edilirken, doğal yollarla 33 ağaç türünden, 41 bin 991 hektar alanda 317 tohum meşceresi de kaliteli fidan üretimi için kullanılıyor.

Öte yandan farklı ülke ve iklimlerden alınan tohumların yurt içinde yetiştirilmesi için 3 ağaç türünden toplam 114 hektar arazide 30 döl deneme alanı yer alıyor. Söz konusu uygulamayla yeni tür ağaçların yetiştirilmesi ve biyoçeşitliliğe katkı sağlanması hedefleniyor.

OGM, ürettiği kaliteli tohumları 21 şehirde kurulmuş 340 ton kapasiteli soğuk hava depolarında saklıyor. Bunları gerektiğinde uygun bölgelere ekiyor ya da fidan üretimi için kullanıyor.

Bu çerçevede, 2003'te tohum üretim miktarı 100 ton iken çalışmalar sonucunda 2018 yılında 222 ton tohum üretimi gerçekleştirildi. Bu yıl sonu itibarıyla da 177 ton üretim yapılması planlanıyor.

Bu kapsamda karaçam, sarıçam, kızılçam, fıstıkçamı, doğu kayını, meşe gibi asli ağaç türleri, ceviz, badem, zeytin, defne, ıhlamur, kestane, mavi yemiş, mahlep, alıç, iğde, zerdali gibi türler, ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile süs bitkileri üretiliyor.

Kaynak: AA