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Ormanlı Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediyede çalışan memurlara yüzde 100 sosyal denge zammı sözleşmesini imzaladı.

31.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:44 Ormanlı Belediyesi memurlarla sözleşme imzaladı
'ın Ereğli ilçesine bağlı Belediye Başkanı Bayram Başol, belediyede çalışan memurlara yüzde 100 sosyal denge zammı sözleşmesini imzaladı.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol yeni yıl öncesi Bem Bir Sen ile belediyede çalışan memurlar için sosyal denge sözleşmesi imzaladı. Bem Bir Sen Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Aksoy ve belediyede çalışan memurlarında katıldığı törende Belediye Başkanı Bayram Başol memurlara yüzde 100 zam uyguladıklarını ifade etti. Başol burada yaptığı konuşmada "Biz Ormanlı halkımıza hizmetlerimizi belediyemizde çalışan memur ve işçi arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Ormanlımızın büyümesi, gelişmesi ve en güzel hizmetleri almaları için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bizlerde belediyemizin imkanları ölçüsünde çalışanlarımızın en iyi ücretleri almasını sağlamaya çalışıyoruz. Yeni yıl öncesi memurlarımız için yüzde yüz zam ile imzaladığımız sosyal denge sözleşmesi kendilerine, ailelerine ve tüm Ormanlımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah güzel güzel yemek nasip etsin. Bu vesile ile başta tüm Ormanlı halkımız olmak üzere, belediye çalışanlarımız, aileleri ve tüm milletimizin yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" dedi. - ZONGULDAK

İsmail Bayram, Zonguldak, Ormanlı, Güncel

Kaynak: İHA

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