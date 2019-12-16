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Ormanlı'da ihtiyaç sahiplerine yardım

Almanya Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki engelli vatandaşlara tıbbi cihaz desteği sağlandı.

16.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:12Ormanlı'da ihtiyaç sahiplerine yardım
Ormanlılar Derneği tarafından Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesindeki engelli vatandaşlara tıbbi cihaz desteği sağlandı.
Derneğin Ormanlı Temsilcisi Varol Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezi Almanya'da bulunan derneğin beldeye imkanlar doğrultusunda eğitimden sağlığa pek çok konuda maddi manevi katkı sağladığını söyledi.
Almanya'dan temin edilen malzemelerin beldeye ulaştırıldığını ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını anlatan Aksoy, "Toplamda 15 adet manuel tekerlekli sandalye, 10 takım koltuk değneği ve kırıklarda kullanılan atel malzemesini ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Dernek yöneticilerimize, üyelerimize katkılarından ötürü şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Almanya, Ormanlı, Güncel

Kaynak: AA

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