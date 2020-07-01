Ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana drone destekli düzenlenen operasyonda 452 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Ormanlık alana 'drone'lu kenevir operasyonu
01.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:30
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alana drone destekli düzenlenen operasyonda 452 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sart Karakol Komutanlığı ile İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timlerinin (JASAT) ortak çalışması neticesinde Başlıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisine ulaştı. Drone destekli yapılan kontrolde ormanlık alana kenevir ekildiği tespit edilen boyları 2.5-3 metre arasında toplam 452 kök kenevir ele geçirildi. Kenevirler jandarma ekipleri tarafından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Salihli, Kenevir, 3. Sayfa, Haber
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