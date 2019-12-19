Haberler » Güncel » Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde - Haber

Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde

İzmir'in Aliağa ilçesinde, orman arazisinde bulunması sebebiyle 11 evden 7'sinin yıkımı 4. günde de devam etti.

19.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:59 Ormanlık alana inşa edilen evlerin yıkımı 4. gününde
'in ilçesinde, orman arazisinde bulunması sebebiyle 11 evden 7'sinin yıkımı 4. günde de devam etti.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde bulunan Köstemkoy'daki 11 ev için yıkım kararı çıkmıştı. Ormanlık alana inşa edilen evlerden 7'sinde ise yıkım işlemi sürüyor. Yıkımın 4. gününde bölgeye gelen ekipler, 2. Asliye Ceza Mahkemesince verilen kararla şuana kadar 4 evde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkımlar sırasında jandarma ekipleri de bölgede güvenlik tedbirleri aldı. Bazı ev sahipleri ise yıkımı görmemek için bölgeden ayrıldı. Evlerin içerisinden çıkan demir parçaları ise hurdacılar tarafından toplandı. Yıkımların devam edeceği, yıkılan yapıların yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçların dikileceği öğrenildi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:27   Aydın servis midibüsü alev alev yandı - Haber
19:27   Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atların itlaf edilmesi - Haber
19:26   YÖK: İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni geçici olarak durduruldu - Haber
19:26   Büyükada'daki faytonculardan ruam hastalığı yorumu - Haber
19:25   Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
19.12.2019 19:28:49