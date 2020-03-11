Ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü belirlenen firmaya ceza kesildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü belirlenen firmaya para cezası uygulandı.
11.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:36
Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döktüğü belirlenen firmaya para cezası uygulandı.
Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkisinde faaliyet gösteren firmaya ulaştı.
Ormanlık alandan alınan tehlikeli sanayi atıkların, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.
Atığı döken firmaya para cezası kesen belediye ekipleri, bu alanda denetimlerini sürdürüyor.
Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Servisine gelen ihbarı değerlendiren ekipler, Balçık Mahallesi Şile Caddesi ormanlık alana tehlikeli sanayi atığı döküldüğü tespit edildi.
Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkisinde faaliyet gösteren firmaya ulaştı.
Ormanlık alandan alınan tehlikeli sanayi atıkların, usulüne uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlandı.
Atığı döken firmaya para cezası kesen belediye ekipleri, bu alanda denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Messi, Ronaldinho'yu hapishaneden çıkarmak için harekete geçti