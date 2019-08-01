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Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık bölgede izinsiz Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı.

01.08.2019 17:59 Ormanlık alanda 865 adet kök Hint keneviri ele geçirdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık bölgede izinsiz Hint keneviri yetiştiren 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde E.D. isimli şahsın ormanlık arazide izinsiz Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alındı. Bölgede yapılan aramalar sonucunda 4 farklı alanda dikili vaziyette 865 adet kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan E.D isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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