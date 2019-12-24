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Ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

24.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:17
'in ilçesinde 74 bin metrekarelik ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan ihbar üzerine orman muhafaza memurlarının olay yerine intikal ederek bölgede inceleme yaptığı belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"İncelemede 74 bin metrekare ormanlık alanda ağaçların diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığı görülmüştür. Diplerinden kesilen ağaçlarla ilgili şüpheli M.Ş'ye suç tutanağı tanzim edilmiştir. Sahadaki kesilen ağaçların nakli Kuyuluk orman deposuna yapılacaktır. Saha işletme müdürlüğümüze ait makinalarla sürülerek fıstık çamı, harnup ve kızılçam fidanları dikilecek ve kenarı dikenli tel ihatası ile çevrilecektir. Sahada kaçak kesilen ağaçların sayısı ve çap ölçümleri devam etmektedir."
Ormanlık alanda ağaçların kesilmesine ilişkin bir şüpheli hakkında işlem yapıldı

Mezitli, Mersin, Güncel

Kaynak: AA


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