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Ormanlık alanda ateş yakıp yılbaşını eğlenerek karşıladılar

Denizli'de eğlence mekanlarına gidemeyen yaklaşık 100 kişilik grup ormanlık alanda yaktıkları ateş başında org ile çalınan canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

01.01.2020 00:09 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:18 Ormanlık alanda ateş yakıp yılbaşını eğlenerek karşıladılar
'de eğlence mekanlarına gidemeyen yaklaşık 100 kişilik grup ormanlık alanda yaktıkları ateş başında org ile çalınan canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Yurt genelinde olduğu Denizli'de gerçekleştirilen eğlenceler ile vatandaşlar yeni yıla girdi. Vatandaşların bazıları yeni yılı eğlence mekanlarında karşılarken, pahalı buldukları gerekçesi ile bu mekanlara gidemeyenler ise kendilerine alternatif yılbaşı kutlama programı yaptı. Pamukkale ilçesi Şahintepesi mevkiindeki sosyal medyadan örgütlenerek ormanlık alanda bir araya gelen yaklaşık 100 kişilik org eşliğinde çalan müzikler eşliğinde açık havada yeni yılı karşıladı. - DENİZLİ

Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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