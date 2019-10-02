Haberler » 3. Sayfa » Haber

Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Belden yukarısı bulunmayan kadın cesedinin kimliği eşyalarıyla tespit edilmeye çalışılıyor Cesedin üzerinden çıkan kolye, yüzük, altın küpenin fotoğrafları basınla paylaşıldıANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bulunan ve...

02.10.2019 13:43
Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Belden yukarısı bulunmayan kadın cesedinin kimliği eşyalarıyla tespit edilmeye çalışılıyor
Cesedin üzerinden çıkan kolye, yüzük, altın küpenin fotoğrafları basınla paylaşıldı
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesine bulunan ve belden yukarısı olmayan kadın cesedinin kimliğinin belirlenmesi çalışmaları devam ediyor. Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ceset üzerinde bulunan eşyaların fotoğraflarını basınla paylaşarak, bu eşyaları tanıyanların jandarmaya haber vermesini istedi.
Olay, geçtiğimiz hafta yaşandı. Korkuteli ilçesine bağlı bağlı Bayat Bademleri Mahallesi Marif Orman Deposu civarında ormanlık alanda, belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri cesedin üzerinde bulunan eşyaları basınla paylaşarak tanıyanların jandarmaya haber vermesini istedi. Jandarma ekipleri, maktulün üzerinden çıkan 1 adet kolye, 1 adet yüzük, 1 adet altın küpe ve terlikleri tanıyanların Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına haber vermesini istedi.
Ormanlık alanda belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu

Korkuteli, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:51 Irak Savunma Bakanlığı protestolar sebebiyle alarma geçti
21:51 Üçüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti
21:49 Balkondan hurda verirken elektrik akımına kapılan genç kadın hayatını kaybetti
21:47 Freni boşalan kamyonetin çarptığı başka bir kamyonet yaklaşık 50 metre aşağı uçtu
21:44 Freni boşalan kamyonetin çarptığı araç yaklaşık 50 metreden uçtu
21:44 Ölen komşusu için mezar kazarken öldü
21:21 Erzincan'da 23 adet uyuşturucu madde etkisi yapan sentetik ecza ele geçirildi