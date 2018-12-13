Ormanlık Alanda Bulunan Erkek Cesedinin Kimliği Belirlendi

13 Aralık 2018 Perşembe 14:17



13 Aralık 2018 Perşembe 14:17

Kırklareli'nin Vize ilçesinde ormanlık alanda üzeri toprak ile örtülü halde bulunan erkek cesedinin, 17 gün önce kaybolan 80 yaşındaki Hayri Sever'e ait olduğu belirlendi.Bir ihbar üzerine Mehmet Akif Mahallesi Karakoçak mevkisinde dün polis ekiplerince vücudunun bir kısmı toprakla örtülmüş halde bulunan ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cesedin, İlçe Jandarma Komutanlığına ailesince 17 gün önce kayıp ihbarı yapılan Evrencik köyünden Hayri Sever'e ait olduğu belirlendi. Sever'in cesedinin yakınları tarafından teşhis edildiği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.