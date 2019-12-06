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Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı

Almanya'nın Duisburg kentinde kaybolan Türk hemşirenin, ormanlık alanda cansız bedeni gömülmüş halde bulundu. 7 Eylül'den bugüne kadar kendisinden haber alınamayan hemşire, Kasslerfeld bölgesinde bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılmıştı. Konuyla ilgili Türk hemşirenin kocası sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

06.12.2019 12:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:31Ormanlık alanda cesedi bulunan hemşirenin kocası gözaltına alındı

'da 7 'de kaybolan ve cansız bedeni ormanda bulunan hemşire Mine O.'nun eşi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

7 EYLÜL'DEN BERİ KAYIPTI

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Duisburg kentinde 7 Eylül'den beri kayıp olan hemşire Mine O.'nun (26) cansız bedeli ormanlık alanda gömülü halde bulundu. 5 yaşında bir çocuk annesi olan Mine'nin cesedinde yapılacak detaylı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirleneceği ifade edildi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak bilgi sahibi olanların polise müracaat ederek yardımcı olmalarını isteyen Duisburg polisi, Mine'nin kocası Ercan'ı sorgulamak amacıyla gözaltına aldı.

ARKADAŞINDA KALMAK İÇİN EVDEN AYRILDI

7 Eylül'de aksam saatlerinde Duisburg kentinin Kasslerfeld bölgesine giden ve uzun zamandır Almanya'da yaşamayan bir arkadaşında kalmak üzere evinden ayrılan Mine O.'dan bu zamana kadar alınamamış, polis hemşirenin hayatından endişe edildiği için kayıplar listesinde resmini yayınlayarak bulunması için çalışma başlatmıştı.


Almanya, Eylül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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