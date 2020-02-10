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Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Olay yerinden detaylar Sakarya'nın Sapanca ilçesinde erkek cesedi bulundu.

10.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:29
Olay yerinden detaylar 'nın ilçesinde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Uzunkum Mahallesi'nde ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korocuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.
Erkeğe ait cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sapanca, Sakarya, Polis, Güncel

Kaynak: AA


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