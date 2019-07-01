Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu

Muğla'nın Fethiye
ilçesinde doğa yürüyüşünde kaybolan 4 tatilci, Jandarma Arama Kurtarma
(JAK) timi tarafından bulundu.
Fethiye'ye tatile gelen Mehmet Mert
Kılıç, Bekir Erdoğan
, Cem Nuri Yıldız, Arda Yağız Genç, Kayaköy Mahallesi Af Kule manastırına doğru yürüyüşe çıktı. Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda yönlerini bulamayan 4 tatilci 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye 7 kişilik JAK timi yönlendirildi. Kayboldukları yere doğru harekete geçen ekipler, yaklaşık 3 saatlik aramanın ardından 4 kişiyi buldu. Tatilcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA