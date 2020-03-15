Ormanlık alanda kurtarma ekipleri tarafından yarı baygın şekilde bulundu
Denizli'de ailesiyle tartıştıktan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittiği ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti.
15.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 23:01
Denizli 'de ailesiyle tartıştıktan sonra iddialara göre antidepresan hap içip ardından gittiği ormanlık alanda fenalaşan gencin imdadına kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler genci yattığı yerde yarı baygın halde buldu.
Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Buldan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Melih E. isimli genç, ailesiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrası antidepresan hap alarak Süleymanlı mevkiinde ormanlık alana giden genç adam, orada fenalaşarak bayıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Trac ve İHH arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları kısa sürede tamamlayan arama kurtarma ekipleri, Melih E.'yi ormanlık alanda yarı baygın halde buldu. Ailesi tartıştıktan sonra antidepresan ilaç alarak ormanlık alana gittiği öğrenilen Melih E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Edinilen bilgilere göre, olay, akşam saatlerinde Buldan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Melih E. isimli genç, ailesiyle bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma sonrası antidepresan hap alarak Süleymanlı mevkiinde ormanlık alana giden genç adam, orada fenalaşarak bayıldı. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine harekete geçen jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Trac ve İHH arama kurtarma ekipleri ormanlık alanda yapılan arama çalışmaları başlattı. Yapılan arama çalışmaları kısa sürede tamamlayan arama kurtarma ekipleri, Melih E.'yi ormanlık alanda yarı baygın halde buldu. Ailesi tartıştıktan sonra antidepresan ilaç alarak ormanlık alana gittiği öğrenilen Melih E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleymanlı, Denizli, Buldan, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Alanında dünyanın sayılı uzmanlarından Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüs tedavisi ve aşısında çok kısa sürede başarı gösterilecek
Haberler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Haberler
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Haberler
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Haberler
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Haberler
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor