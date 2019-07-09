09.07.2019 11:49
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Ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu

Ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu

ANTALYA'da Selami Ç. (41), ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu.

ANTALYA'da Selami Ç. (41), ormanlık alanda otomobilinde ölü bulundu. Tabancayla intihar ettiği değerlendiren Selami Ç.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, sabah erken saatlerde Kepez ilçesi Masadağı'nda meydan geldi. Ormanlık alanda park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis, bir kişinin otomobilde kanlar içinde yattığını gördü. Selami Ç. olduğu belirlenen kişinin öldüğü belirlendi.
Tabancayla intihar ettiği değerlendirilen Selami Ç'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.


- Antalya
Kaynak: DHA
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