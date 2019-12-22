ORMANLIK ALANDAKİ KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul

Sancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirlemesi üzerine kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Ormanlık alanda bulunan polis ekipleri

-Ormanlık alandaki itfaiye ekipleri

-Ormanlık alandan çıkan duman

-Genel ve detay