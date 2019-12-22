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Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi

Çağrı ÇALIŞKAN İstanbulSancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı.

22.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:09
Çağrı ÇALIŞKAN İstanbul
Sancaktepe'de bulunan ormanlık alanda 3 farklı noktada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edilirken yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda bugün 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yangının ormanlık alanın 3 farklı noktasında çıktığını belirlemesi üzerine kundaklama şüphesini göz önüne alarak bölgeye takviye polis ekipleri istedi. ekipleri çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ormanlık alanda ve çevredeki şüpheli kişiler üzerinde denetim yaptı.
Ormanlık alandaki kundaklama şüphesi polisi alarma geçirdi

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


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