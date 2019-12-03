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Ormanlık alandan gelen patlama sesi sonrası alevler yükseldi

Gece saatlerinde Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan patlama sesi duyuldu.

03.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 08:57
Gece saatlerinde ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan patlama sesi duyuldu. Patlamanın hemen ardından yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
Yükselen alevlere müdahale bir hayli zor oldu
Olay, saat 05.00 sıralarında Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda yer alan toprak yoldan duyulan patlama sesi sonrası yükselen alevler itfaiye ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Yanan otomobile müdahale konusunda coğrafi şartlardan dolayı bir hayli zorlanan itfaiye erleri yangın tüpleriyle alev topuna dönen araca yaklaşırken oldukça zor anlar yaşadı. Aracın bir kez daha patlama riskine karşı güvenlik önlemi alarak çevresindeki polis ekiplerini uzaklaştıran itfaiye erleri daha sonra alevlere müdahale etti. Orman itfaiyesinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.
Aracın terk edildiği anlaşıldı
İtfaiye ekipleriyle birlikte bir çok polis ekibinin sevk edildiği yangında otomobil içerisinde ve çevresinde kimseye rastlanılmadı. Küle dönen otomobilin lüks bir arazi aracı olduğu tahmin edilirken yan tarafında bulunan ceket olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere yangından etkilenmeyecek bir noktaya alındı. El fenerleri ve itfaiye aracının ışıklarıyla çevreyi detaylı bir şekilde inceleyen ekipler hiçbir kimsenin izine rastlamadı. Polis ekipleri ormanlık alanda alev topuna dönen otomobille ilgili soruşturma başlattı.
(İHA)
Ormanlık alandan gelen patlama sesi sonrası alevler yükseldi

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA


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