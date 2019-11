Ormanlık alanları temizlediler İzmir 'de, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek ormanlık alanlardaki çöpleri toplayan 'Doğa İçin Temizle' grubu, İzmir'in Buca ilçesinde çöp topladı.Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta İzmir'de bir ormanlık alandaki çöpleri temizleyen 'Doğa İçin Temizle' grubu, Buca'da bulunan Şahin Tepesi'nde temizlik yaptı. 50 kişinin katıldığı etkinlikte, ormandaki çöpler tek tek toplandı. Sabah saatlerinde başlayan temizleme çalışmalarında yüzlerce alkol şişesi, plastik atıklar, araba lastikleri ve ayakkabı gibi ormanı kirleten maddeler toplandı. Toplanan çöpler arasında en yaygın olan ise alkol şişeleri ve izmaritler oldu. Yüzlerce alkol şişesi, on binlerce de izmarit, temizlendi. Doğa için Temizle Grubu Proje Sorumlusu Şükrü Üzcan (36), mevcut sayılarını arttırıp ülke geneline yayılmak istediklerini söyledi. Üzcan, Amacımız yarınlara daha temiz bir dünya bırakmak. Bunun yanı sıra hayvanlarla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. İzmir'de 140 kişilik bir ekibimiz var. Biz bu sayıyı arttırıp, Türkiye'de doğa temizliği yapan bir aile oluşturmayı istiyoruz. Bugün de Buca'da çöp toplama etkinliği yapıyoruz. Ne yazık ki ormandan alkol şişeleri, izmaritler, midye kabukları, iç çamaşırı, ayakkabılar çıkmaya devam ediyor. Bu aileyi tüm dünyaya yaymak istiyoruz dedi.'ASIL CEZAYI DOĞA VERECEK'Grubun genel başkanı Emrah Kökçak (36), ormanlarda olmaması gereken her şeyi toplamaya çalıştıklarını belirterek, İnsanların doğaya verdikleri zararı herkese göstermek istiyoruz. Bunun yanı sıra önce ülkemizde yaygınlaşıp ardından yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Böylece tüm dünyada bir temizlik hareketi başlatabilmeyi umuyoruz. Ormanda olmaması gereken her şeyi topluyoruz diye konuştu. Grubun kadın üyelerinden Bahar Dindar (36) da farkındalık yaratmak istediklerini vurgulayarak, Çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için bu projeyi yürütüyoruz. Doğayı kirletmenin de cezası olması gerektiğine inanıyorum. Bize asıl cezayı, bilinçsizce kirlettiğimiz doğa verecek. Vicdanen tüm insanlarda bu farkındalığı yarattığımız taktirde başarılı olacağız diye konuştu.