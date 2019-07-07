07.07.2019 12:58
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Ormanlıkta bulunan yavru buzağı sahibine verildi

Ormanlıkta bulunan yavru buzağı sahibine verildi

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, ormanlıkta bulunan yeni doğmuş buzağı, jandarma ekiplerince sahibi olan, besici Rıza Koca'ya teslim edildi.

KAYSERİ'nin Özvatan ilçesinde, ormanlıkta bulunan yeni doğmuş buzağı, jandarma ekiplerince sahibi olan, besici Rıza Koca'ya teslim edildi.
Özvatan'a bağlı Kavaklı Mahallesi'nin eski muhtarı Fahrettin Cucun, sabah saatlerinde, ormanlıkta gezintiye çıktı. Cucun, ormanlıkta dolaşırken, yeni doğmuş buzağıyı gördü. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayan Cucun, yavru buzağının sahibinin bulunması için yardım istedi. İhbarla ormanlığa gelen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada, buzağının, besicilik yapan Rıza Koca'ya ait olduğunu belirlendi. Koca'ya ait ineğin, arazide otladığı sırada doğum yaptığı, çobanın durumu fark etmemesi üzerine yavru buzağının 2 gün bölgede kaldığını öğrenildi. Yavru buzağı, jandarma ekiplerince Rıza Koca'ya teslim edildi.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Jandarma, Kavaklı, Özvatan, Kayseri, Güncel

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