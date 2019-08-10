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Ormanya Bayram'da ziyaretçilerini bekliyor

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

10.08.2019 11:12 Ormanya Bayram'da ziyaretçilerini bekliyor
Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, Kurban Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin projelerinden Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayram için hazırlıklarını tamamladı. Avrupa'nın en büyük Doğal Yaşam Parkı Ormanya bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. 2 bin dönüm üzerine kurulu alanda, hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Bahçesi, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Vahşi Yaşam Alanı bulunuyor. Öte yandan sessizliği ve kuş cıvıltılarıyla doğanın keyfini çıkarabileceğiniz toplamda 26 km ile Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, bayramı doğanın içinde doyasıya yaşamak için Karavan ve Çadır Kamp alanı ve Mesire Alanı ile birlikte, Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya Doğal Yaşam Parkı, bayramın birinci günü 13.00-20.00 saatleri arasında, diğer günler ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. - KOCAELİ

Kurban Bayramı, Kocaeli, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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