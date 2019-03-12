Ormanya'da Dünya Yaban Hayatı Günü Kutlandı

Kaynak: İHA

Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan Ormanya'da Dünya Yaban Hayatı Günü, anlamlı etkinliklerle kutlandı.Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda Dünya Yaban Hayatı Günü birbirinden farklı etkinliklerle kutlandı. Yaban hayatının öneminin vurgulandığı etkinliklerde, yaban hayat gözlemi, yabani kuşları tanıma, lemur besleme, arazi sanatı, sincap evi bulma gibi birbirinden eğlenceli ve eğitici birçok etkinliğe yer verildi. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olma özelliği taşıyan parkta Alanında uzman eğitmenlerin verdiği yaban hayatı eğitimlerinde, çocuklar birbirinden eğlenceli aktivitelerle yaban hayatını tanıdı.Doğa okulu alanında eğitim alan çocuklar, Doğa kaşifleri etkinliği ile yaban hayat gözlemi yaparak çevredeki yaban hayvanlarını gözlemleme fırsatı elde etti. Kısa bir dürbün eğitiminden sonra gözlem yapmaya başlayan çocuklar Omanya'da bulunan kızıl geyik, ala geyik, ceylan, karaca gibi yabani türleri yakından tanıma fırsatı buldu.Doğa okulu etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Orman Sanat Atölyesi" programında, çocukların, yaban hayvanlarını daha iyi tanıyabilmesi için tilki, bozayı, karaca gibi yaban hayvanları ağaç dilimlerine resmedildi. Resmedilen yaban hayvanlarını boyayan çocuklar oldukça keyifli vakit geçirdi. Aynı zamanda gerçekleştirilen "Çevre Dedektifleri" etkinliğinde ise yabani kuşlar için kuş yemlikleri hazırlayan çocuklar, hazırladıkları yemlikleri meşe ağaçlarının dallarına astılar. Oldukça verimli geçen etkinliklerde kuş yemliklerinin yanı sıra arazi sanatı ve sincap evi bulma gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. - KOCAELİ