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Ormanya'da ziyaretlere bir günlük ara

KOCAELİ (İHA) – Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, hayvanların refah seviyesinin arttırılması ve doğanın kendini yenileyebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçi girişine ara veriyor.

06.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:14Ormanya'da ziyaretlere bir günlük ara
KOCAELİ (İHA) – 'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, hayvanların refah seviyesinin arttırılması ve doğanın kendini yenileyebilmesi için Pazartesi günleri ziyaretçi girişine ara veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin prestij projelerinden olan ve 2 bin dönüm üzerine kurulan Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya, 16 Aralık 2019 Pazartesi günü itibari ile ziyaretçi girişine ara verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, parkı bir gün kapalı tutarak burada yaşayan hayvanların detaylı bakımlarını gerçekleştirip, refah seviyelerini arttırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra parkın ekolojik sürekliliğinin sağlanabilmesi için kapsamlı bakım çalışmaları yapılacak. Ekosistemin korunmasını ve doğanın dinlenerek kendini yenileyebilmesi için alınan karar doğrultusunda, Ormanya'ya Pazartesi günleri ziyaretçi girişi olmayacak.

Ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği Pazartesi gününde hayvanların detaylı bakımları, tedavileri ve sağlık kontrolleri yapılacak. Çeşitli fauna ve flora'ya ev sahipliği yapan Ormanya, bu kararla birlikte alan içerisindeki zengin biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliğini sağlayacak. Artan ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak alınan kararla orman ekosisteminin korunması ve yoğun ziyaretçi trafiği sebebi ile ormanda oluşabilecek tahribatlarında önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca ziyaretçilerin yoğun olduğu mesire alanı gibi bölümlerde "Orman Rehabilitasyon Alanları" oluşturulacak ve bu bölümlerde orman bitki örtüsünün iyileşmesini sağlayan rehabilitasyon çalışmaları yapılacak. Alan içerisindeki peyzaj çalışmaları, havuzların temizliği, kuruyan ağaç ve dalların budanması, çimlerin biçilmesi ve alt yapı çalışmaları gibi iş makinaları ile yapılacak işlerin pazartesi günleri yapılıp, hizmet kalitesinin arttırılması planlanıyor.

Altı ana bölümden oluşan Ormanya, Karavan ve Çadır Kamp Alanını ve Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezini bu uygulamanın dışında tutuyor. Doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan kamp alanına 7 gün 24 saat giriş yapmak mümkün olacak ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaralı ve hasta yaban hayvanlarının tedavi ve bakım süreçleri devam edecek.

Ziyaretlerine bir günlük ara verecek olan Ormanya, bu süreç içerisinde kişi ve kurumların mağduriyet yaşamasına izin vermeyecek. Tur Firmaları, Acenteler, STK'lar ve Okullara tüm bilgilendirmeler yapılarak ziyaretlerde sorun yaşanmaması amaçlanıyor. - KOCAELİ

Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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