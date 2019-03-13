Ormanya "Kamunun Uyguladığı En İyi Proje" Ödülünü Aldı

Kaynak: İHA

Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye ve Kocaeli'ne kazandırdığı Avrupa'nın en büyük Doğal Yaşam Parkı "Ormanya", doğası ve içinde barındırdığı hayvanlarıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Şimdiden Kocaeli'nin uğrak mekanı olan Ormanya'ya, Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisi kapsamında ödüle layık görüldü. İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hazır bulundu.Kamu tarafından uygulanan en iyi proje "Ormanya"Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yılda bir düzenlenen Plant Ödülleri Türkiye genelinde "Süs Bitkisi" üretiminde çağdaş ve yenilikçi yaklaşımları öne çıkarıyor. Ekonomiye ve peyzaj mimarlığı meslek disiplinine katkıyı arttırarak, seçilecek kişi veya kuruluşları kamuoyu gündemine getirmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda kendi alanında uzman ekip tarafından belirlenerek Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı "Ormanya Projesi" ile Plant ödülleri "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje Ödülü" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan aldı.2 bin dönümlük alanda 66 türde 797 hayvan2 bin dönümden oluşan Ormanya projesi içerisinde 66 türde 797 hayvan barındırıyor. Yürüyüş parkurları, yeşili, doğası ve hayvanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisi gören Ormanya'yı, 2018 yılı içerisindeki 6 aylık zaman diliminde 2 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerine birbirinden farklı hizmet sunan Ormanya, çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor. Çocuklar içinde her şeyin düşünüldüğü projede, çocuklar doğa kaşifleri, keçi sağma ve hayvan besleme gibi birçok etkinlikten yararlanabiliyor. Ayrıca "Vahşi Yaşam" alanında bulunan ve doğada popülasyonları azalan hayvanların çoğaltılıp doğal yaşam alanlarına serbest bırakılmaları hedefleniyor. - KOCAELİ