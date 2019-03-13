Ormanya Projesi'ne Ödül

Kaynak: AA

KOCAELİ(AA) - Doğal Yaşam Parkı Ormanya'ya, Plant dergisi tarafından "2017-2018 Kamu Tarafından Uygulanan Proje" kategorisinde ödül verildi.İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri hazır bulundu.2 bin dönümden oluşan Ormanya Projesi içerisinde 66 türde 797 hayvan barındırıyor. Yürüyüş parkurları, yeşili, doğası ve hayvanlarıyla vatandaşların yoğun ilgisini gören Ormanya'yı, geçen yılın 6 ayında 2 milyon kişi ziyaret etmişti.Ormanya, çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor.