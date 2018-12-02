Ormanya'yı 2 Milyon Kişi Ziyaret Etti

02 Aralık 2018 Pazar 10:48



02 Aralık 2018 Pazar 10:48

Büyükşehir belediyesine bağlı Ormanya Doğal Yaşam Parkı, 6 ayda 2 milyon ziyaretçi ağırladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe Uzuntarla'da hayata geçirdiği Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'yı 6 ayda 2 milyon kişi ziyaret etti. İlk etap çalışmalarının tamamlandığı ve yoğun ilgiyle karşılanan Ormanya projesi, ilimizin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor.2000 dönümden oluşan bu devasa Ormanya projesi içerisinde 66 türde 718 hayvanı barındırıyor. Ziyaretçilerine birbirinden farklı hizmet sunan Ormanya, çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, bisiklet ve yürüyüş parkurları, mesire alanı, karavan ve çadır kamp alanı gibi ana bölümlerden oluşuyor. Çocuklar içinde her şeyin düşünüldüğü projede, çocuklar doğa kaşifleri, keçi sağma ve hayvan besleme gibi birçok etkinlikten yararlanabiliyor. Ayrıca vahşi yaşam alanında bulunan ve doğada popülasyonları azalan hayvanların çoğaltılıp doğal yaşam alanlarına serbest bırakılmaları hedeflenmektedir.Hizmet verdiği aylar boyunca yoğun ilgi ile karşılaşan Ormanya Doğal Yaşam Parkı ülkemizden ve dünyadan birçok insanı ağırlamaya devam ediyor. Ortadoğulu turistlerin akın akın ziyaret ettiği alanda yapılabilecek birçok aktivite bulunuyor. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ormanya, Kocaeli'nin doğal güzelliklerini göz önüne seriyor.Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan Ormanya yeşilliği, doğası ve çevresiyle görenleri kendisine hayran bırakıyor. Şimdilerde sarı, kırmızı ve kahverengi yapraklarla bürünmüş Ormanya'da ziyaretçiler sonbaharın en güzel hali ile karşılaşıyor. Rengarenk süslenmiş yollarda yürüyüş yapmanın keyfi bir başka oluyor. Yürüyüş esnasında karşınıza çıkan tavşanlar, keklikler, sincaplar sizlere yol arkadaşı olabilirler. - KOCAELİ