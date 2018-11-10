Örnek Dönüşüme Örnek Millet Bahçesi

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Soğanlı'da 100 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi projesinde çalışmaların başladığını müjdeledi.

Osmangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçesi Projesi'nin en güzel örneklerinden birine imza atmak için kolları sıvadı. Soğanlı Mahallesi'nde 100 dönüm arazi üzerinde oluşturulacak olan Millet Bahçesi için zemin düzleme çalışmaları başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Millet Bahçesi'nin tamamlandığında Türkiye'nin en özgün sosyal donatı alanlarından biri olacağını söyledi.

Osmangazi Belediyesi olarak Soğanlı'da 42 hektarlık alanda örnek bir şehircilik ortaya çıkardıklarını kaydeden Başkan Dündar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapılaşmada ideal olarak gösterdiği, zemin artı 5 kat yüksekliğindeki binalar inşa ederek Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşüme imza attık. 5 etaptan oluşan projenin 4 etabını tamamladık ve vatandaşlarımızın depreme dayanıklı, modern konutlarda oturmalarını sağladık. 5. etaptaki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Bu projemizi şimdi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlattığımız Millet Bahçesi projesi ile daha da güzelleştiriyoruz" dedi.

"YENİDEN YEŞİL BURSA'YA DÖNÜŞ"

Millet Bahçesi projesini kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen konutların hemen yanındaki 100 dönüm arazi üzerinde hayata geçirdiklerini belirten Dündar, "Çalışmalar kapsamında zemin düzenlemesi yapıyor ve arazi üzerine bahçe toprağı atıyoruz. Bursa'nın merkezinde bu projeyi hayata geçirerek kentimizin son yıllarda yoğun yapılaşmadan dolayı griye dönen rengini yeniden yeşile dönüştürüyoruz. Bursamız'ın adının yeniden 'Yeşil Bursa' olarak anılmasını sağlıyor ve daha yaşanabilir hale getiriyoruz" diye konuştu.