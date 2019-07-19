Örnek esnaflar ödüllendirilecek

Kars
Valisi Türker Öksüz, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi'ne ilişkin, "Amacımız mevcut hizmet standartlarının yükseltilmesidir. Bu standartları koruyup rekabeti de arttırarak işletmelerin kalitesini yükseltmek istiyoruz." dedi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Örnek Esnaf Mutlu Müşteri Projesi", Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında Valilikte düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Kentteki işletmeler arasındaki rekabeti arttırıp daha iyi hizmete teşvik edilmesi planlanan projede, ödüle layık görülen işletmelere üst sınıf bir işletme olduğunu gösteren bayrak, berat ve plaket verilecek.
Kars Valisi Türker Öksüz, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin uygulamaya geçtiğinde, kent genelinde faaliyet gösteren işletmeler için daha iyi hizmet sunma konusunda rekabet ortamı oluşacağını söyledi.
Projeyle işletmeler, çalışanlar ve bölge halkının ulaşacağı hizmet kalitesinin yükseleceğine inandığını ifade eden Öksüz, "Biz bu projeyle eğitim yönünü ön plana çıkarmak istiyoruz. Konaklama yerleri, lokantalar, kafeler, pastaneler gibi yerlerde eğitim desteği sağlamayı ve bu vesileyle sektörde önder olabilecek ve örnek olabilecek işletmeler olmasını hedefliyoruz." diye konuştu.
Öksüz, hizmet kalitesinin bu projeyle yükseltmek istediklerini belirterek, "Amacımız mevcut hizmet standartlarının yükseltilmesidir. Bu standartları koruyup rekabeti de arttırarak işletmelerin kalitesini yükseltmek istiyoruz. Şehrimizin imajını ve şehirdeki işletmelerin imajını daha yukarılara taşımak için ortaya koyduğumuz bir çalışmadır, bir projedir." ifadelerini kullandı.