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Örnekköy'de asfalt çalışmaları başladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı.

20.07.2019 13:38 Örnekköy
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Örnekköy Mahallesi'nin çıkışındaki yaklaşık 1 kilometrelik bölümde asfalt çalışmaları başladı. BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Alt yapı ve doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, parke ve asfalt işinin büyük ölçüde tamamlandığı Örnekköy'de mahalle çıkışında yer alan yaklaşık 1 kilometrelik yolda da Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ekipleri asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler yolda alt yapı ve dolgu çalışmalarını yürütüyor. Dolgu çalışmasının ardından ise bölgede asfaltlama başlayacak. - BURSA
Kaynak: İHA
Orhangazi, Örnekköy, Bursa, Güncel

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