Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali yeniliklerle geliyor

21 – 27 Ekim 2019 tarihinde Antakya'da düzenlenecek festival; Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Ticaret odası, Antakya Ticaret Borsası, MKÜ ve ilçe belediyeler tarafından destekleniyor.

Yerli ve yabancı güncel sanatı izleyicilerle buluşturmayı amaçlayan, ArAntAkyA International Contemporary Art(çağdaş sanat sergileri), bu sene ilk kez, 24 - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Antakya Anemon Otel'de gerçekleşiyor.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali bir yenilikle geliyor. Antakya Sizi Çağırıyor, Sanat Antakya'da sloganıyla başlayan hazırlık çalışmaları son aşamaya geldi. Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında düzenlenen, ArAntAkyA International Contemporary Art(çağdaş sanat sergileri), 24 - 27 Ekim 2019 tarihinde Antakya Anemon otel' de düzenlenecek. Avrupa'dan sonra Akdeniz havzası, Ortadoğu ve Asya bölgesini kapsayan katılımcı kapasitesiyle, Türkiye'nin yeni Sanat mecrasında, Sanatçı ve Koleksiyon-erlerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. ArtAntAkyA'ya katılımcıları, Yurt içi ve yurt dışından Galeriler, Güzel sanatlar fakülteleri, Sanatçı Kolektifleri, Sanatçı İnisiyatifleri ve Koleksiyon-erler olarak kabul edildi. 15 ülkeden 300 sanatçının katılacağı, 1000 eserin sergileneceği ArtAntAkyA International Contemporary Art, Antakya'da gün sayıyor.

MINIK SANATÇILAR ÇALIŞTAYI

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nin ikinci önemli etkinliği; Minik Sanatçılar Çalıştayı;

Hatay'da bulunan İlkokul öğrencilerinin hayatına dokunmak ve farkındalık yaratmak adına, Festival kapsamında Minik Sanatçılar Çalıştayı düzenleniyor. Antakya Anemon otelde 24 – 27 Ekim'de her gün 2 okulu ağırlayacak festival, sabah gelen öğrenciler öğlene kadar çalışıp sergilerini açacaklar. Öğleden sonra gelen öğrenciler akşama kadar çalışıp sergilerini açarak günü bitirecekler. Sergi açılış töreninde katılımcılara katılım belgesi ve her sergiden seçilen 3 öğrenciye ödül verilecek. Sergi açılışına, çalıştaya katılan öğrencilerin arkadaşları, velileri ve öğretmenleri, davet edilerek, sergi açılışını, fuarı ve arkadaşların işlerini izleme şansını yakalayacaklar.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında ülkemizin şair ve yazarları okurlarıyla buluşma şansı yakalayacaklar. 24 – 27 Ekim tarihlerinde Antakya Anemon otelde düzenlenecek imza ve söyleşiler sabah saat: 10.00 dan akşam 20.00' ye kadar sürecek.