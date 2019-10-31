Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivalin Ardından

Festival, 22 Ekim Salı günü saat 15.00 te, 35 sanatçının katıldığı Uluslararası Karma sergi ile Hatay kültür merkezinde sanatseverlerle buluşarak başladı. Şehrin sanatseverleri ve sanatçıların katılımı ile gerçekleşen açılış katılım belgesi töreni ile son buldu.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında, 22 Ekim saat 20.00 de Hatay Barosu tiyatro topluluğu tarafından sahneye uyarlanan Resimli Osmanlı Tarihi adlı oyun Hatay Kültür Merkezinde sahnelendi. Yönetmenliğini Sertaç Demir'in yaptığını, Selim Taner Ceylan, Ahmet Burak Kutlusoy, Uğur İnan Genç, Rabia Elhay Görücü, Ersin Kuş, Acip Güzel, Gizem Koşan, Kürşat Şenol, Mehmet Çokluk, Osman Buğra Tekne ve Süleyman Kocaçınar'ın oynadığı oyun halktan çok büyük ilgi gördü.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Kapsamında, Antakya Sizi Çağırıyor, Sanat ve Sanatçılar Antakya da buluşuyor, sloganıyla başlayan çalışmalar meyvesini verdi. ArAntAkyA International Contemporary Art Show(sanat fuarı), 24 - 27 Ekim 2019 tarihinde Antakya Anemon otel' de düzenlendi. Avrupa'dan sonra Akdeniz havzası, Ortadoğu ve Asya bölgesini kapsayan katılımcı kapasitesiyle, Türkiye'nin yeni Sanat mecrasında, Sanatçı ve Koleksiyon-erlerini bir araya getirdi. ArtAntAkyA katılımcıları, Yurt içi ve yurt dışından Galeriler, Güzel sanatlar fakülteleri, Sanatçı Kolektifleri, Sanatçı İnisiyatifleri ve Koleksiyon-erler olarak kabul edildi. 15 ülkeden 300 sanatçının katıldığı, 1000 eserin sergilendiği ArtAntAkyA International Contemporary Art Show(sanat fuarı), Antakya Anemon otelde 24 Ekim Saat 18.00 de kapılarını açtı. 3 gün boyunca halka açık ve ücretsiz olan etkinlik halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ArtAntAkyA'nın onur konukları; 2015 yılından bu yana UNESCO resmî partneri International Association of Art (IAA) Dünya Başkanlığı görevini sürdüren ve aynı zamanda UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Başkanı olan sanatçı Bedri Baykam oldu. Ödülünü almak ve Antakya da ilk defa düzenlenecek olan ArtAntAkyA sanat fuarını incelemek için katılım sağladılar.

1950'li yıllardan bu yana fotoğraftaki sürekliliği, güncel yaşamın belgelenmesindeki "tutarlılığı' ve Cumhuriyet Türkiye'sinin görsel belleğine katkılarından dolayı ödüllü fotoğraf sanatçısı Ozan Sağdıç ArtAntAkyA onur konuğu olarak Antakya ya geldiler.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'nin ikinci önemli etkinliği; Minik Sanatçılar Çalıştayı;

Hatay'da bulunan İlkokul öğrencilerinin hayatına dokunmak ve farkındalık yaratmak adına, Festival kapsamında Minik Sanatçılar Çalıştayı düzenlendi. Antakya Anemon otelde 24 – 27 Ekim'de her gün 2 okulu ağırlayan festival, sabah gelen öğrenciler öğlene kadar çalışıp sergilerini açtılar. Törenle katılım belgeleri verildi.Öğleden sonra gelen öğrenciler akşama kadar çalışıp sergilerini açarak günü bitirdiler. Sergi açılış töreninde katılımcılara katılım belgesi verildi. Sergi açılışına, çalıştaya katılan öğrencilerin arkadaşları, velileri ve öğretmenleri katılarak destek oldular. Sergilenen resimler, fuar bitimine kadar sergilendi.

Orontes 4. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali kapsamında Edebiyat günleri düzenlendi. 24 – 27 Ekim tarihlerinde Antakya Anemon otelde düzenlenen imza ve söyleşiler sabah saat: 10.00 dan akşam 20.00' ye kadar sürdü. Ülkemizin tanınmış şair ve yazarları okurlarıyla buluşma şansı yakaladılar.