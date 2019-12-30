ORSİAD Başkanı Çamur: "2020'nin reel sektör için yatırım yılı olması kaçınılmaz"

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, sanayiyi, ekonomiyi ve ülkeyi büyütmek için 2020 yılında da var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Kurda istikrar, finansal maliyetlerin azalması, ekonomi ve siyasette istikrarın tesisiyle birlikte 2020'nin reel sektör için yatırım yılı olması kaçınılmazdır." dedi.

Çamur, AA muhabirine, 2019 yılındaki gelişmeleri ve gelecek yılından beklentilerini değerlendirdi. ORSİAD'ın 1999 yılında kurulduğunu hatırlatan Çamur, derneğin OSTİM, İvedik ve Sincan OSB'lerde faaliyet gösteren yaklaşık 460 üyesi bulunduğunu bildirdi.

Dernek olarak üyelerin firmaları ve sektörleriyle alakalı sorunların tespiti ve çözümü yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Çamur, onların üretim ve yatırıma dönük teşvik ve desteklerden yararlanmaları için gayret ettiklerini dile getirdi. ORSİAD'ın yerel yönetim, ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşları, kamu ile OSTİM, İvedik ve Sincan OSB yönetimleriyle iş birliği içinde olduklarına işaret eden Çamur, bu doğrultuda ilgili kurumlarla 2020 yılı planlarının bir bölümünü de tamamladıklarını söyledi.

Çamur, ORSİAD üyelerinin, 52 ülkeye 115 milyon dolarlık ihracat yaptığına dikkati çekerek "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'e kadar hedefimiz ihracat yapılan ülke sayısını en az 65'e, yıllık ihracat oranını ise her yıl yüzde 5-7 yükselterek yüzde 25'e çıkarmak. Güçlü ülke ekonomisi için katma değeri yüksek ürün üretiminin, Ar-Ge ve inovasyona yatırımın önemi büyük. ORSİAD bu doğrultuda 2020 yılında ihracat artışı ve hiç ihracat yapmamış üyelerini uluslararası pazarla tanıştırmayı amaçlıyor." diye konuştu.

"Ekonomide toparlanma başladı"

Geçen yıl ülke ekonomisinin finansal saldırılar, çeşitli yaptırım ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını anımsatan Çamur, bu sürecin kısmen devam ederken toparlanmanın da başladığını bildirdi.

Kredi kullandırma ve kredi faizleri konusunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kamu ve bazı özel bankaların olumlu yaklaşımıyla piyasanın hareketlendiğinin altını çizen Çamur, yeni teşvik, destek ve hibelerin reel sektörü bir miktar rahatlatsa da reel sektörün finansmana erişimde yaşadığı sorunların devam ettiğini belirtti.

Bankaların üretimi destekleyen, üreten kesime sağlıklı ve verimli kredi sağlayan bir sistemle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Kurda istikrar, finansal maliyetlerin azalması, ekonomi ve siyasette istikrarın tesisiyle birlikte 2020'nin reel sektör için yatırım yılı olması kaçınılmazdır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da enflasyon, işsizlik ve cari açığa karşı verilen mücadelede, her zaman devletimizin yanındayız. ORSİAD olarak sanayimizi, ekonomimizi ve ülkemizi büyütmek için 2020 yılında da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA